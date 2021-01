Tchad : inhumation du général Benaïndo Tatola à N'Djamena

Le général Benaïndo Tatola a été inhumé ce samedi au cimetière de Toukra, dans le 9ème arrondissement de la capitale, huit jours après son décès.



Touché par la Covid-19, Benaïndo Tatola est décédé dimanche 27 décembre 2020 à Ati. Il occupait le poste de gouverneur du Batha.



Quelques heures après son décès, son corps avait été acheminé à N'Djamena par un avion spécial.



Le général Benaïndo Tatola avait été nommé par décret n°82 du 15 février 2020 au poste de gouverneur de la province du Batha. Il avait remplacé Alio Adoum Abdoulaye.



Le 14 août 2016, après deux ans de fonctions, le général Benaindo Tatola avait été remplacé à la tête du ministère délégué à la Présidence chargé de la défense nationale par le général de corps d'armée Issa Bichara Djadallah, au terme d'un remaniement du gouvernement.



En avril 2014, il avait supervisé à Bangui le retrait des soldats tchadiens du contingent de l'ex-Mission internationale de soutien à la Centrafrique sous conduite africaine (MISCA), après une campagne de dénigrement et des accusations contre le Tchad.



Le général Benaïndo Tatola était un proche collaborateur du chef de l'État Idriss Deby et avait fait la même promotion militaire au GEMIA. L'officier est né le 23 décembre 1950 à Mandana par Doba. Il laisse derrière lui cinq enfants et une veuve.