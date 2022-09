Tchad : inondations, gaz butane, Kabadi interpelle le gouvernement

C'est un "véritable cauchemar que vit actuellement la population tchadienne", alerte le président du Conseil national de transition (CNT) lorsqu'il évoque les inondations. Dans les provinces, "des villes et des villages sont coupés du reste du pays". À cet enclavement s'ajoutent l'écroulement des maisons, l'engloutissement des champs. Pour tout dire la population "vit dans une insécurité sociale et alimentaire".



À la capitale, ce sont les voies bitumées qui sont englouties, causant "une saturation du trafic routier". Haroun Kabadi invite le gouvernement à assister les sinistrés et à créer "un programme d'assainissement fluvial pour juguler cette situation d'inondation".



Outre "cette catastrophe naturelle", le président du CNT déplore la carence du gaz butane. L'obtenir est "un véritable calvaire". Pour preuve, Kabadi observe chaque jour "des interminables courses de la population transportant des bouteilles de gaz, parfois à moto, à vélo, ou derrière les véhicules" sans obtenir cette source d'énergie. Le gouvernement est invité à "résoudre très rapidement cette raréfaction du gaz butane".