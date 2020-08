Tchad - inondations : le gouvernement renforce son opération d'assistance aux sinistrés

Le ministre de la Santé publique et de la Solidarité nationale, Dr. Abdoulaye Sabre Fadoul, a lancé jeudi une opération d'assistance du gouvernement aux populations victimes des inondations à N'Djamena et dans certaines provinces du pays.



La cérémonie a eu lieu dans l'enceinte de l'Office national de sécurité alimentaire (ONASA) à Chagoua.



Le kit d'assistance comprend des vivres et a été notamment renforcé avec des tentes ou encore des couvertures.



"À l'instar de beaucoup d'autres villes de la sous-région, N'Djamena et d'autres localités en province sont touchées par la pluviométrie abondante de cette saison. Une réponse humanitaire est préparée à destination de nos compatriotes qui se trouvent démunis par cette catastrophe naturelle", a déclaré le ministre.



Il a expliqué que depuis quelques jours, les équipes sont à pied d'oeuvre pour apporter un secours aux sinistrés.



"Depuis le début de l'opération lancée il y a deux semaines, plus de 2000 ménages ont été déjà servis par les équipes de terrain", a indiqué Dr. Abdoulaye Sabre Fadoul.



Selon lui, "ces inondations ne se limitent pas ici à N'Djamena. Nous avons pris des dispositions avec la mobilisation du Fonds de solidarité. Nous avons renforcé la composition du kit de base avec des non vivres."



Le ministre de la Santé publique a ajouté que des dispositions sont prises pour que certaines provinces et les centres sociaux de N'Djamena puissent être servis dans l'urgence au bénéfice des vulnérables.