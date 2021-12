Tchad : inquiétudes autour de la 7e convention du parti RDP sur un manque de transparence

Les deux candidats déplorent "le silence sciemment entretenu dans le projet de programme des cérémonies de la 7ème convention sur l'organisation des élections". Ils interpellent la conscience des organisateurs sur la mise en place des procédures et modalités y afférentes.



"Le président de la commission d'organisation manque de courage et d'honnêteté intellectuelle dans sa démarche et son travail (...) En usant des méthodes illégales (pétitions, acclamations ou tripatouillages des rapports des fédérations), cela conduira inéluctablement la convention à des dérapages dont tous les responsables ont la lourde tâche d'éviter", disent-ils.



"Nous exigeons des élections démocratiques et transparentes. Toutes les tentatives et manoeuvres dilatoires de passage en force ne seront pas de nature a maintenir I'unité et la cohésion au sein des militants", poursuivent les deux candidats dans une déclaration commune.



Mahamat Moctar Ali et Abderamane Adoum Hassane constatent "une volonté manifeste d'éviter des élections démocratiques et transparentes, ce qui risquerait de provoquer des incidents". Ils demandent aux autorités gouvernementales (sécurité et administration du territoire) d'assurer la sécurité du lieu et des participants.