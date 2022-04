Tchad : insécurité perpétuelle dans la ville de Ndjaména

Un téléphone arraché, un sac à main arraché, une moto arrachée, une vie arrachée. Ce sont là les scènes que vivent au quotidien la population Ndjaménoise, sous le regard des personnes chargées de la sécurité. Pourtant, au jour le jour, des responsables des forces de sécurité font du tapage médiatique sur les arrestations des brigands, avec des bilans satisfaisants.



Mais des femmes et des jeunes sont agressés au quotidien en pleine journée. Souvent, ces brigands ont le même mode d'opération, deux ou trois sur une moto, enturbannés avec armes à feu ou blanche, des fois sans arme, font leur opération. Parfois, des scènes d'agressions se passent au vu et au su des agents de sécurité, sans que ceux-là ne volent pas au secours de ces derniers.



Au cours d’une journée du dimanche, une moto appartenant à une femme a été arrachée à Toukra dans le 9ème arrondissement ; un sac à main arraché au marché à mil dans 5ème arrondissement ; une moto et la vie d'un étudiant en 3ème année aux facultés de Farcha arrachées à Paris Congo dans le 6ème arrondissement pour ne citer ces-là. Comment peut-on comprendre que dans une capitale, des scènes horribles se passent en journée ? Ce n'est pas étonnant car les armes sont vendues comme de beignets dans la ville de Ndjaména.



Il faut reconnaître que cette ville est entre les mains des bandits qui prennent leur temps à observer les biens de personnes pour les arracher. Le pire c’est que ces coupables ne sont pas arrêtés. Certains, en complicité avec les commissariats, explique Kabo, ancien agent de la police en retraite.



Pourtant, le DG de la police, Moussa Haroun Tirgo a lancé une opération de destruction des zones ciblées des brigands le 19 du mois dernier. Des jeunes sont prêts à ôter la vie pour arracher ses biens. Cette situation interpelle les responsables chargés de la sécurité des personnes et des biens.