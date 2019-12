Tchad : installation du nouveau président de l’Université d’Ati

L'Université de sciences et de technologie (Usta) d'Ati a un nouveau président. Il s'agit du professeur Djanrang Manan qui remplace à ce poste le professeur Abakar Mahamat Tahir, appelé à d'autres fonctions au terme du décret n° 2023 du 29 novembre 2019.



Le président sortant Abakar Mahamat Tahir a remercié tous les collaborateurs et la chambre des délégués pour la joie qu'ils lui ont procuré. Il s'est également félicité de l'assistance de toute nature qu'il a pu avoir jusqu'au terme de ses fonctions.



En installant le nouveau président de l'Usta, l'inspecteur général du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, Yahya Ibrahim Djabaye, a félicité le président sortant pour ses réalisations, ainsi que le nouveau patron de l'USTA pour sa brillante nomination. Il l'a exhorté à continuer l’œuvre entamée par son prédécesseur.



Le président entrant, professeur Djarang Manan, a félicité ceux qui ont été distingués au cours de l'année par une position managérial, un changement de statut ou de grade. Il a remercié le président Idriss Déby pour la marque de confiance placée en sa modeste personne, en le plaçant à la tête de cette institution.