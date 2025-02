Tchad : installation officielle des nouveaux conseillers provinciaux du Kanem

De nombreuses personnalités ont assisté à cette cérémonie, notamment des autorités administratives, militaires et traditionnelles, des sénateurs, des représentants d’organisations de la société civile ainsi que des responsables de partis politiques.



Un nouveau bureau provincial en place



Lors de cette session, M. Mahamat Nour Mallaye a été désigné Président Provincial, tandis que Mme Fatimé Younouss Abdramane a été nommée 1ère secrétaire de séance et M. Warou Abba Adji Alifa 2ᵉ secrétaire de séance.



À travers cette installation, les autorités locales ambitionnent d’insuffler une nouvelle dynamique au développement de la province. L’objectif est d’améliorer les conditions de vie des habitants du Kanem grâce à une gouvernance plus efficace et une meilleure gestion des défis locaux.



La cérémonie s’est clôturée par une photo de famille, symbole de l’unité et de l’engagement des nouveaux conseillers provinciaux dans leur mission au service de la communauté.