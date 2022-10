Tchad : "je ne vais pas commenter les résultats du DNIS. La position allemande et de l'UE est bien connue"

Dans son discours, l'ambassadeur allemand Dr. Gordon Kriche a indiqué qu'il ne souhaite pas commenter les résultats des assises nationales mais a rappelé que la position allemande reste inchangée.



"Il s'est passé beaucoup de choses au Tchad ces derniers mois qui seront d'une importance cruciale pour la suite de la transition mais je ne vais pas commenter aujourd'hui le déroulement ou les résultats du dialogue national. Ce n'est pas le moment pour ça ce soir. Je pense que la position allemande et celle de l'Union européenne à ce sujet est bien connue", a indiqué Dr. Gordon Kriche.



"Nous sommes prêts à accompagner le Tchad sur la voie d'une véritable réconciliation nationale, de la démocratisation et des nécessaires réformes structurelles. Les allemands restent à côté du peuple tchadien comme des partenaires fiables et bien intentionnés aussi dans le futur", a conclu Dr. Gordon Kriche.



Le 2 octobre, la Délégation de l’Union européenne et les Ambassades d’Allemagne, d’Espagne, de France et des Pays-Bas accréditées en République du Tchad ont manifesté leur préoccupation concernant certaines conclusions du dialogue national, relatives au cadre des prochaines élections. Selon eux, ces résolutions ne tiennent pas compte des communiqués du Conseil de paix et de sécurité de l’Union africaine du 14 mai 2021, réitérés le 19 septembre 2022, relatifs à la durée de la transition et à la clause d’inéligibilité concernant les autorités qui en assurent la conduite.