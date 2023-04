Tchad : "je suis au bout de mes forces. Mon corps même me lâche", Rimtebeye Djelassem

Rimtebeye Djelassem Danngar est un jeune promoteur culturel passionné et un promoteur de la page Phoenix Drim Médias. Cependant, il est confronté à des difficultés quotidiennes insurmontables en raison de son handicap. Abandonné à son triste sort, il se retrouve seul et désemparé malgré des appels à l'aide répétés.



Dans une vidéo publiée sur sa page Facebook, Rimtebeye Djelassem Danngar a demandé de l'aide pour une évacuation sanitaire afin de recevoir des soins appropriés. Il est au bout de ses forces, son corps le lâche de jour en jour, ses espoirs périssent et ses rêves sont en train d'être perdus.



Le jeune homme a également appelé à l'aide du président de la transition, Mahamat Idriss Deby Itno, ainsi que du ministre du Directeur de Cabinet, Idriss Youssouf Boy, et de la ministre Amina Priscille Longoh. Il a demandé à ses concitoyens de partager son appel pour toucher les personnes qui pourront, si possible, l'aider pour une évacuation sanitaire.



La situation de Rimtebeye Djelassem Danngar est un exemple tragique de la nécessité de prendre en compte les besoins des personnes handicapées et de leur offrir un soutien adéquat. Il est important de faire tout ce qui est en notre pouvoir pour aider ceux qui sont dans le besoin et leur donner une chance de vivre une vie épanouissante et satisfaisante.