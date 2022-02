Tchad : jeux de cartes et autres loisirs interdits dans les établissements publics

Par une note circulaire signée du secrétaire d’État, Saleh Bourma, le ministère de l’Education nationale et de la Promotion civique interdit les jeux de cartes, les soirées de danses, les cérémonies de mariage, de baptême et autres, dans les établissements scolaires.



Cette décision a été prise à la suite des pratiques néfastes qui se passent au sein des établissements scolaires.



« Pendant les weekends et les jours fériés, des individus s'organisent pour venir se livrer à des pratiques qui sont contraires à l’esprit éducatif, dans certains établissements scolaires, avec tout le risque que cela peut provoquer. D’autres mettent en location des salles de classe à des particuliers », constate un responsable de l’éducation.



Désormais donc, les jeux de cartes, les soirées de danses, les cérémonies de mariage et baptême dans les établissements scolaires, pendant les jours fériés et les weekends sont interdits. « Tout contrevenant sera systématiquement sanctionné », prévient la circulaire ministérielle.