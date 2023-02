Tchad : journée culturelle de l'établissement Al-Barka de Mao, un événement pour le vivre-ensemble et la non-violence

Cette année, le thème choisi est « La non-violence dans le milieu scolaire ». L'objectif de cette journée est de renforcer les liens entre les élèves de l'établissement et de promouvoir le respect mutuel, la tolérance et la cohabitation pacifique. La journée est également une occasion pour les élèves de découvrir les différentes cultures et traditions qui coexistent dans leur communauté.



L'événement a été officiellement lancé par le Proviseur du Lycée « Complexe Scolaire Evangélique Al-Barka » de Mao, EBANG RODRIGUE, en présence des enseignants, des élèves de l'établissement ainsi que des invités. Le président du comité d'organisation, MAHAMAT ATTEÏB ALLAMINE, a souligné l'importance de cette journée pour les élèves et leur développement personnel.



Au cours de cette journée, les élèves ont participé à différentes activités culturelles, notamment des questions-réponses sur la culture générale, les sciences et les littératures, des pièces de théâtre, des exposés-débats, des concours culinaires, des poèmes, des formulations de projets, des contes et des dessins. Les élèves ont également présenté des danses traditionnelles et modernes.



Le président du jury, NDOYODEODJE HYACINTHE, a encouragé les élèves à faire preuve de respect et d'attention tout au long de la journée. Il a souligné que cette journée est une occasion pour les élèves de développer leurs connaissances et leurs compétences dans un environnement convivial et stimulant.



En fin de journée, les élèves ont été récompensés pour leur participation aux différentes activités. Le Proviseur, EBANG RODRIGUE, a félicité les membres du comité d'organisation et du jury pour leur engagement et leur dévouement dans la préparation de cet événement.