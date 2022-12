Tchad : journée d'information au CNT sur la compréhension de la loi des finances

Le contrôle budgétaire doit être efficace. Son mécanisme doit être bien défini et fonctionnel. C'est le principal instrument permettant aux parlementaires d'une part d'apprécier la sincérité des prévisions budgétaires et d'autre part, d'évaluer la mise en œuvre des programmes, explique Dr. Khadidja Adoum Attimer, 2ème vice-présidente du CNT.



Le budget de l'État répond essentiellement à des préoccupations majeures. Aujourd'hui, il est soumis à des impératifs économiques, sociaux et de développement.



Le point focal chargé de la formation, Dr. Jacques Laouhingamaye, souligne que l'élaboration de la loi des finances tient compte de la conjoncture économique et sociale qui prévaut dans le pays au moment de sa préparation.



D'ici quelques jours, le gouvernement va se présenter devant le CNT pour demander l'autorisation d'exécuter le budget de I'État qu'il a préparé pour mettre en oeuvre sa politique économique et sociale.