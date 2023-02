Tchad : journée mondiale de la radio, une plateforme pour la consolidation de la paix

Le Tchad a célébré ce lundi 13 février 2023 la 12ème édition de la Journée Mondiale de la Radio à la salle rouge de l'ONAMA. Cette année, la célébration était placée sous le thème "Radio et Paix", sous le haut patronage du ministre de la Communication.



A l'occasion de cet événement, une conférence débat a eu lieu avec les conférenciers Dr Evariste, journaliste et politologue, et Dr Yamigué, géographe et journaliste. Les deux experts se sont penchés sur les défis, les difficultés et la consolidation de la paix dans le monde de la radio.



Dr Evariste a défini la radio comme un moyen qui constitue une plate-forme pour le renforcement de la vie démocratique. Cependant, il a également souligné les difficultés rencontrées par les radios, notamment les radios communautaires, confessionnelles, religieuses et les droits de l'homme. Il a également déploré l'absence de règles d'éthique et de renforcement au sein des journalistes, ainsi que l'inexistence de rémunération pour les journalistes.