Tchad : l'AADD vise des actions concrètes pour des meilleurs conditions socio-économiques

Le président de l'association, Ousmane Mahamat Djibrine, indique que l'objectif de l'association est de contribuer à l'amélioration dans le domaine de la santé, de l'éducation et de l'environnement en vue de meilleurs conditions socio-économiques pour les populations démunies et fragiles.



La promotion d'actions concrètes, l'auto-prise en charge pour lutter contre la pauvreté, l'insalubrité environnementale et la sous-scolarisation en milieux ruraux et urbains sont des priorités pour l'AADD.



L'AADD est une association reconnue par le ministère de la Sécurité publique sous le n° 6554 du 28 juin 2021.