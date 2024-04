Tchad : l'AAMAC tient une session extraordinaire du conseil d'administration à N'Djamena

Les Autorités Africaines et Malgache de l'Aviation Civile (AAMAC) ont tenu une session extraordinaire du conseil d'administration ce mardi 16 avril 2024 à l'hôtel Radisson Blu de N'Djamena.



Ce conseil d'administration est statué sur l'adoption du compte-rendu de la 51ème session du conseil tenu le 05 décembre 2023 à Dakar et l'examen des projets de révision du statut du personnel et du règlement financier des AAMAC, notamment le projet de statut du personnel et du projet du règlement financier des AAMAC.



La session a été présidée par Dzota Serge Florent, président du conseil d'administration, et a vu la présence du secrétaire exécutif, Bakienon, Louis et du reste des représentants des 17 pays membres de l'AAMAC.



Il faut noter que ce conseil d'administration se tient juste à la veille de l'inauguration du siège de l'AAMAC qui aura lieu ce mercredi 17 avril 2024 à Ndjamena.