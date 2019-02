Tchad : l'ADES réadapte sa planification stratégique pour les 5 prochaines années

L’Agence de développement économique et social (ADES) a lancé, ce mercredi 20 février 2019, à l’hôtel Ledger Plaza, un atelier de planification stratégique allant de la période de 2019-2023. Cet atelier de planification stratégique vise à procéder à une réadaptation du plan stratégique antérieur tenant compte des leçons tirées, de son évolution dans le domaine de l’humanitaire et assurer l’accroissement plus important de la dimension du développement de l’organisation.



Il a pour objectif spécifique de faire un état des lieux de la situation actuelle de l’ADES pour l’analyse de l’énoncé de sa vision et sa mission, de l’environnement interne et externe, de déterminer les forces, faiblesses, opportunités et menaces, et surtout de déterminer les objectifs stratégiques.



Les conclusions du plan stratégique 2014-2018 ont permis à l’ADES de réaliser des progrès probants. Il s’agit de l’extension des zones d’opération au niveau national, la sortie à l’international dans quatre pays africains notamment la RDC, le Cameroun, le Mali et plus récemment le Niger, l’obtention du statut d’ONG d’utilité publique, l’obtention de la pré-qualification pour les achats à l’international et la diversion des partenaires techniques et financiers.



Ce progrès est un succès qui permet aujourd’hui à l’ADES d’être en phase et partie prenante des politiques nationales et internationales tendant au développement durable.