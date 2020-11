Tchad : l'ADHET déploie des activistes de la paix pour renforcer la cohabitation

Le président de l'Alliance des défenseurs des droits humains et de l'environnement (ADHET), Abba Daoud Nandjede, a lancé samedi un programme de déploiement d'activistes de la paix à N'Djamena pour sensibiliser et informer sur l'importance de la cohabitation pacifique entre les communautés.



500 jeunes volontaires s'engagent pour la cause de la paix et du vivre ensemble harmonieux dans notre pays, explique Abba Daoud Nandjede.



"Le temps tant attendu est arrivé. Ce temps là, c'est celui d'aller sur le terrain ; c'est celui d'aller rencontrer nos concitoyens du 6ème, 7ème, et 9ème arrondissement qui se trouvent dans les ménages, les rues, les marchés, les établissements scolaires et universitaires, pour leur parler des enjeux de la paix et plus spécifiquement de l'importance de la paix et du vivre ensemble", indique le président de l'ADHET.