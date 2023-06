Tchad : l'AFCNO dévoile ses ambitions axées sur le développement du sport francophone

Le président de l'Association Francophone de Comité National Olympique (AFCNO) a tenu une conférence de presse le vendredi 2 juin au Centre d'étude et de formation pour le développement (CEFOD), abordant divers sujets d'importance.



Devant les journalistes présents, le président de l'AFCNO a souligné que son récent déplacement en France lui a permis de tenir des réunions importantes avec plusieurs personnalités influentes. Parmi elles figuraient la Secrétaire Générale de la Francophonie, la Directrice Générale du Comité International des Jeux de la Francophonie, le Chef de la délégation Française pour les Jeux de la Francophonie de Kinshasa 2023, ainsi que les Associations et Unions des Fédérations Sportives francophones membres de l'AFCNO. Il a également eu des échanges avec le groupe de travail chargé de l'élaboration du plan stratégique de l'AFCNO pour la période 2023-2026, ainsi qu'avec le personnel du secrétariat général basé à Paris.



Abakar Djermah, président de l'AFCNO, a souligné que ces rencontres de haut niveau ont abouti à l'élaboration d'un plan stratégique en dix points, visant à définir les ambitions futures et immédiates de l'association. Il a rappelé l'importance du sport à l'échelle mondiale, qui revêt trois dimensions essentielles : un outil de communication, un instrument diplomatique et un projet de société. De nombreuses grandes nations du monde utilisent le sport pour promouvoir leur image et leur culture à travers l'organisation de compétitions internationales. Des pays puissants utilisent également le sport comme un moyen diplomatique pour se rapprocher de leur population et des autres peuples du monde, en structurant et en organisant des compétitions sportives nationales et internationales. Enfin, il a souligné que l'organisation de circuits de compétitions sportives structurés et pérennes constitue un projet de société créateur d'emplois, offrant des opportunités aux jeunes diplômés sans emploi et aux jeunes non-scolarisés ou déscolarisés.



Le président reconnaît que l'AFCNO est en retard par rapport aux Jeux du Commonwealth, mais il s'engage à mettre en œuvre ses compétences pour aider les athlètes tchadiens à représenter le Tchad lors des Jeux de la Francophonie et des Jeux Olympiques de Paris en 2024.