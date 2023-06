Tchad : l'AFEMA promeut la culture et l'entrepreneuriat avec le festival Koura Gosso à Moundou

Lors d'une conférence de presse tenue ce mercredi 14 juin, dans les locaux de la Radio Arc-en-ciel, l'Association Femme Aussi (AFEMA), a annoncé que le festival Koura Gosso aura lieu du 19 au 25 juin 2023 à Moundou, sur le thème : « Mon talent au service de la citoyenneté ».



En effet, l'AFEMA est une association culturelle, qui a pour objectif l'entrepreneuriat des femmes. Elle est née d'une volonté qui est celle de valoriser dans sa généralité l'art, et particulièrement la musique tchadienne, notamment en encourageant la création artistique, tout en facilitant la diffusion auprès du grand public.



Devenu dès lors au fil des années un rendez-vous culturel très remarqué, pour sa septième édition, le festival Koura Gosso a mis les bouchées doubles pour offrir à son public, une grande fête populaire, adossée sur une programmation éclectique toujours en fonction de l'excellence musicale et artistique des groupes retenus.



Plusieurs articulations agrémenteront cette septième édition, parmi lesquelles : les concerts live, les conférences-débats, les ateliers de formation, les concours de musique et un village artistique gravitant autour d'un thème moteur.



En plus de promouvoir des jeunes talents dans le domaine de musique, de l'humour et autres, près de 200 jeunes et femmes bénéficieront d'une formation en entrepreneuriat, leur permettant ainsi d'être autonomes.



En collaboration avec la délégation du ministère du Genre et de la Solidarité, et ainsi que de la délégation du ministère en charge de la Jeunesse de la province du Logone Occidental, plusieurs associations, y compris des jeunes et des femmes, ont été choisis. Ils seront formés par exemple dans le domaine de la transformation des produits locaux, dans la production des confitures, dans la transformation des produits alimentaires, habits, etc.