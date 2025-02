Tchad : l'AILC réceptionne des intrants agricoles au profit du ministère de l'Agriculture

Suite aux travaux de la mission de contrôle effectué par l'AILC, le contrôleur général de l’Autorité Indépendante de Lutte contre la Corruption, Youssouf Tom a officié ce 5 février 2025, la cérémonie de réception des intrants agricoles de la part de la société AGRO AHLAM, en faveur du ministère de la Production et de l'Industrialisation agricole dans un entrepôt à Ouroulla, dans la commune du 10ème arrondissement de la capitale.



Dans son mot de bienvenue, l’opérateur économique, Saleh Sitté Abdoulaye explique qu'une partie des 11 160 tonnes d'engrais est déjà arrivée, et le reste est en cours d’acheminement.



Il indique également que ces engrais seront répartis sur les différents sites de l'Agence Nationale d'Appui au Développement Rural (ANADER), tout en soulignant quelques difficultés liées aux aléas climatiques qui ont causé des retards lors de l'importation de ces engrais. II a salué les efforts déployés par tout un chacun ayant permis à la livraison de ces engrais qui sont tant attendus par les agriculteurs.



Le contrôleur général de l'Autorité Indépendante de Lutte contre la Corruption(AILC), Youssouf Tom explique que ces engrais, objet du contrat gré à gré N°077/PT/PMT/MPTA/SE/SG/2023, ont fait couler beaucoup d'encre et de salive, quant à leur livraison. Beaucoup ont cru à raison, à leur perte, compte tenu des circonstances dans lesquelles, le marché susmentionné a été porté à l'attention de l'opinion nationale, mais aujourd'hui, ils sont bien là.



Le contrôleur général de l’AILC, Youssouf Tom a profité de l'occasion, pour encourager la secrétaire générale du ministère en charge de l'agriculture, pour ses efforts ayant abouti à la réalisation de la livraison de ces engrais. II a par la même occasion remercié la presse qui a été le lanceur d'alerte dans cette affaire d'engrais.



« Puisque tout est parti des dénonciations tous azimuts faites par la presse qui nous ont motivé à déclencher une mission de contrôle, et arriver jusqu'au moment où nous sommes », a-t-il déclaré. Youssouf Tom a rappelé que l'agriculture est le cœur battant de notre économie et le garant de notre sécurité alimentaire.



C'est un secteur qui, au-delà de sa contribution économique, engage des millions de nos concitoyens, qui en dépendent de leur subsistance et leur avenir. II s'en est réjoui de la mission de contrôle déterminante et salue le travail accompli par les équipes de l'AILC pour leur rigueur et leur dévouement qui ont permis de garantir la sécurité au début du processus de livraison de ces engrais qui seront mis à la disposition des agriculteurs.



Il a souligné que le Maréchal du Tchad, Mahamat Idriss Deby Itno, président de la République, chef de l'Etat attache une importance capitale à la question du développement de l'agriculture.



Dans sa prise de parole, la secrétaire générale du ministère de la Production et de l'Industrialisation agricole, Fatimé Brahim Nokour explique que le président de la République, chef de l'Etat, le Maréchal Mahamat Idriss Deby Itno pour ainsi assurer la sécurité alimentaire et nutritionnelle de la population tchadienne, et en joignant l'utilité à l'agréable, a mis à la disposition des paysans cette impressionnante quantité des intrants afin de booster la production agricole.



La secrétaire générale a exhorté les techniciens et les producteurs d'en faire bon usage, pour que cette manne puisse être rationnellement répartie, et que chaque producteur arrive à bénéficier de ces intrants afin d'améliorer davantage le rendement.