Tchad : l'AILC restitue cinq véhicules de services au ministère de l'Enseignement supérieur

Suite à une alerte lancée par le ministère de l'Enseignement supérieur, sur la saisie des six véhicules de services par certains anciens responsables du ministère de la Formation professionnelle, après la fusion entre ce ministère et celui de l'Enseignement supérieur, l’Autorité Indépendante de Lutte contre la Corruption (AILC) a diligenté une mission et a pu récupérer cinq parmi les six véhicules emportés par des anciens responsables.



La cérémonie de restitution a été présidée conjointement ce mardi 22 avril 2025 par le contrôleur général de l'AILC, Ousmane Abderaman Djougourou et le ministre d'Etat, ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, Dr Tom Erdimi, à l'Ecole Normale Supérieure (ENS) de N’Djamena, en présence du secrétaire général et de quelques responsables du ministère.



Dans sa déclaration, le contrôleur général de l'Autorité Indépendante de Lutte contre la Corruption (AILC), Ousmane Abderaman Djougourou indique que ces véhicules emportés, signalé par le ministre de l'Enseignement supérieur, étaient au nombre de six, et la mission a pu récupérer cinq véhicules, tandis que le sixième véhicule reste encore entre les mains d'un individu qui n'a pas voulu le restituer. Ainsi, une poursuite judiciaire a été lancée contre le détenteur de ce véhicule.



Le contrôleur général a insisté sur la mauvaise pratique faite par certains individus, en emportant les véhicules de services qui sont achetés par les ressources des contribuables, tout en rappelant que le temps d’emporter les véhicules de l'Etat illégalement est révolu.



Réceptionnant les véhicules, le ministre d'Etat, ministre de l'Enseignement supérieur a tenu à remercier les responsables de l'AILC d'avoir diligenté cette mission ayant permis à la restitution de ces véhicules. Il a rappelé qu'en 2024, il y a eu une fusion entre le ministère de l'Enseignement supérieur et celui de la Formation professionnelle, suite à cette fusion, certains anciens cadres de ce ministère avaient emporté des véhicules.



Après constat, le ministre a instruit l'inspectrice générale de son département à récupérer certains meubles, ainsi que des véhicules appartenant au ministère de l'Enseignement supérieur. C’est ainsi que l'Autorité Indépendante de Lutte contre la Corruption l'AILC a été saisie pour pouvoir récupérer tous ces véhicules emportés.



Cette restitution vise à appuyer certains directeurs techniques de ce ministère en moyens roulants, pouvant leur permettre d'effectuer régulièrement leurs tâches.