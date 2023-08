Tchad : l'AISJFD forme 17 femmes en culture maraîchère et valorise leur contribution au développement

L'objectif de cette rencontre était de mettre en valeur cette noble activité génératrice de revenus qu'elles exercent et qui contribue à nourrir des milliers de familles. La présidente de l'association, Melom Falmata, a souligné le dévouement et la bravoure de ces femmes maraîchères, qui contribuent au développement socio-économique et à l'autonomisation financière des femmes.



"La chose la plus sexy au monde est une femme, heureuse et indépendante financièrement", a-t-elle déclaré, invitant les héroïnes à être fières de leur travail dans la culture maraîchère. Elle a également exprimé sa gratitude envers les partenaires APAD et I Can Innovation qui ont contribué à la réalisation de cet événement.



L'AISJFD, réseau féministe créé en août 2022 par des jeunes femmes tchadiennes, s'engage à promouvoir l'insertion socioprofessionnelle des jeunes filles désœuvrées à travers une culture entrepreneuriale.



À l'issue de ces échanges, les bénéficiaires ont formulé des recommandations importantes : octroyer des terres cultivables, fournir des engrais, des semences et des outils de travail, ainsi que réduire les coûts des semences. Ces mesures contribueraient à soutenir davantage ces femmes dans leur activité maraîchère.