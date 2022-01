Tchad : l'AJDFT appelle à inaugurer une nouvelle ère pour le football en 2022

"Nous voulons rassurer l’équipe du comité de notre soutien infaillible dans l'accomplissement de son exaltante, mais délicate mission. Oui, l'entreprise de redynamisation des instances dirigeantes du football tchadien, et partant son rayonnement, est une œuvre délicate tant les dysfonctionnements sont profonds et installés. (...) L'ensemble du processus doit susciter la confiance de tous par sa rigueur et sa transparence".

Déterminée à contribuer à un changement positif, l'AJDFT estime que l'espoir est dorénavant permis et que 2022 s'annonce déjà reluisante.Le 21 décembre 2021, à la suite d'une mission conjointe de la FIFA et de la CAF, un Comité de normalisation a été mis sur pied avec à sa tête Me Jacqueline Moudeina et Nair Abakar. L’AJDFT salue cette décision "combien salvatrice pour le football tchadien"."Nous osons croire que cette mise sous tutelle de la FTFA marquera le début d’une nouvelle ère pour le football tchadien", a déclaré Oumar Koulamallah.L’AJDFT appelle au sens patriotique et à la responsabilité de l'ensemble des parties prenantes, notamment le ministère en charge des Sports, l'équipe de normalisation, les passionnés de foot ou simples citoyens, afin d'inaugurer une nouvelle ère pour notre football.L'AJDFT met en garde le comité contre toutes manœuvres dilatoires tendant à enfoncer le football tchadien.