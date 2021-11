Tchad : l'AJED-K réagit sur l'obscurité dans la ville de Mao

Au cours d’un entretien avec le président de l'Association des Jeunes Engagés pour le Développement du Kanem (AJED-K), Moussa Djidingar a révélé que la ville de Mao est dans l'obscurité depuis quelques jours. En effet, la capitale du Kanem vit dans le noir, en raison du retard d'envoi du carburant (ravitaillement effectué le 10 de chaque mois), par la SNE centrale à la raffinerie.



Pourtant, depuis quelques semaines, l'opinion nationale est alertée sur le manque de carburant dans un pays pétrolier comme le Tchad, estime le président de l'AJED-K. Le constat amer est que la SNE de Mao a usé de tous les moyens nécessaires (réduction des heures, électrification), pour servir la ville de Mao en électrification.



L'électricité fait fonctionner des petites et moyennes entreprises, les forages et bien autre unités de production. Elle est au cœur du développement économique, dont elle ne doit pas être un luxe, mais une priorité absolue pour la fluidité commerciale et sociale.

Le président de l'Association des Jeunes Engagés pour le Développement du Kanem, au nom des membres, demande à la SNE centrale d'activer la procédure d'envoi de carburant à la raffinerie, pour ravitailler la SNE de Mao dans un bref délai, ceci en vue du bien-être économique et social des populations.