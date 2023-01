Tchad : l'AJEDK renforce l'éducation au Lycée Alifa Zezerti de Mao

Dans le cadre de ses activités éducatives, une équipe de l'Association pour le Jeune et l'Éducation au Développement au Tchad (AJEDK) a été reçue par le proviseur du Lycée Alifa Zezerti de Mao, Commissaire Mallah.



L'équipe conduite par le vice-président de l'AJEDK, Ali Meinta Moustapha, s'est rendue au lycée le jeudi 19 janvier 2023, pour évaluer l'état d'avancement de l'enseignement des membres volontaires de l'association, et pour apporter davantage de soutien.



A cette occasion, Le proviseur a remercié l'AJEDK, pour son soutien dans l'enseignement des élèves et a demandé à l'association de poursuivre sur cette voie. L'AJEDK a mis en place des enseignants volontaires dans le lycée, comme dans d'autres établissements secondaires, pour contribuer au système éducatif.



L'équipe de l'AJEDK a également passé des messages de paix, de cohabitation pacifique et de vivre ensemble en milieu scolaire. Les élèves, en particulier ceux de la terminale, ont reçu des conseils et des orientations pour affronter le baccalauréat. La rencontre s'est achevée par une photo de groupe avec les responsables de l'établissement.



Le chargé de communication et des affaires extérieures de l'AJEDK, Djidda Mahamat Oumar, a souligné l'importance de la collaboration entre l'association et les établissements scolaires pour renforcer le système éducatif au Tchad.