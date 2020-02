Tchad : l'AJPDET appelle à soutenir les efforts pour préserver la paix

L'association des jeunes pour la paix, le développement et l'émergence du tchad (AJPDET) a organisé dimanche une journée de sensibilisation dans la commune du 5ème arrondissement. Le meeting a eu lieu en présence du maire de la commune, Mme. Fatimé Ahmat.



Le président de l'AJPDET, Mahamat Almahadi a affirmé que le Tchad est "aujourd'hui dans un îlot de paix au milieu d'un océan de troubles. Cette paix que nous gouttons est préservée grâce à la clairvoyance et à la détermination du chef de l'Etat."



Il a appelé les jeunes à se mobiliser pour accompagner les plus hautes autorités du pays dans cette quête de la paix, sans laquelle il n'y a pas de développement.



Selon lui, "si nous vaquons normalement à nos occupations, c'est parce qu'il ya la paix. Cette paix chèrement acquise mérite d'être consolidée, renforcé par les jeunes en faisant l'union sacrée autour du président de la République."



Mahamat Almahadi a mis en garde contre l'utilisation des réseaux sociaux, expliquant que c'est un moyen de communication mais pas de façon abusive, car ils ne sont pas de nature à favoriser le vivre-ensemble.



Il a déploré des messages qui frôlent la haine, la xénophobie ou encore l'appel au meurtre. Il a appelé à bannir ces propos qui ne feront qu'entretenir la division entre les différentes couches socio-professionnelles du Tchad.



Le président de l'AJPDET a rappelé que le Tchad a beaucoup souffert des affres de la guerre, ce qui a retardé injustement le développement socio-économique.