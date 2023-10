Tchad : l’AJPNV renforce la capacité des leaders des organisations de la société civile

L'association jeunesse pour la paix et la non-violence (AJPNV) a lancé ce lundi 2 octobre, dans son siège à N’Djamena, un atelier de formation et de renforcement des capacités des leaders des organisations de la société civile.



Lors de la cérémonie d'ouverture de cet atelier, le président de l'AJPNV, Nodjigoto Charbonnel, a indiqué que, cet atelier qui durera trois jours est organisé pour s'apprêter, à l'organisation des élections référendaires dans les mois à venir, qui selon lui, pour ne pas tomber encore dans les erreurs du passé qui ont conduit le pays, à connaitre des évènements malheureux d'avril 2021 conduisant le Tchad à une transition militaire.



Le président de l'AJPNV a souligné que l'association jeunesse pour la paix et la non-violence soucieux de la réussite de cette transition, s’est engagé dès le début de la transition, a apporté sa modeste contribution pour faire sortir le pays de cette période d'incertitude où tous les citoyens ne savent pas la direction actuelle du pays.



Selon Nodjigoto Charbonnel, pour faire sortir le pays de cette situation actuelle, il faut organiser les élections libres, transparentes et apaisées avec la participation de tous les acteurs de la vie politique du Tchad.



Il a ajouté que, réussir l'organisation des élections libres, transparentes et apaisées, il faut associer les leaders des organisations de la société civile pour qu'ils sensibilisent et éduquent les citoyens sur leurs droits, en tant que citoyen d'un Etat.



Le président de l'AJPNV, Nodjigoto Charbonnel, a accentué que, c'est les raisons qui ont laissé son organisation à initier ce projet de renforcement des capacités des leaders des organisations de la société civile, pour l'éducation civique et l'égalité du genre qui a pour objectif de former et de renforcer la capacités des organisations de la société civile tchadienne, pour les rendre capables d'éduquer à leur tour, les citoyens tchadiens sur leurs droits et devoirs, en tant que citoyens afin de leur permettre de participer activement et massivement aux élections à venir.



« Si nous voulons réellement faire sortir le Tchad des cycles de violence et d'instabilité politique, on doit associer les organisations de la société civiles dans tous les processus des organisations des élections à venir' », a-t-il envisagé.



Enfin, Nodjigoto Charbonnel a conclu que la politique d'exclusion du gouvernement de la transition des organisations de la société civile, dans le processus d'organisation des élections à venir, conduira sans nul doute le pays vers le désordre et l'instabilité. Il est temps que ce gouvernement de transition rectifie le tir, et associe les organisations de la société civile dans le processus d'organisation des élections à venir, a conclu Nodjigoto Charbonnel.