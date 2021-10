Tchad : l'AJPPV fait un don de vivres aux personnes vulnérables d'Am-Timan

Pour le démarrage officiellement de ses activités, l'AJPPV basée à Am-Timan, a volé au secours des personnes vulnérables par la distribution des kits composés de quelques kilogrammes de mil et des boules de savons.



Les bénéficiaires sont recensés dans plusieurs quartiers de la ville après un travail fait par l'association. Elle a fait sillonner des agents de porte-à-porte pour cibler les bénéficiaires.



Créée le 7 novembre 2020, l'association s'est fixée comme objectif d'aider et de protéger les personnes vulnérables. Le représentant de l'association Ali Idriss, prononçant son mot de bienvenue, affirme que son association ne pouvant rester indifférente face aux multiples actions du gouvernement et ses partenaires qui oeuvrent pour le bien-être de la population tchadienne, a décidé d'intervenir en faveur des nécessiteux.