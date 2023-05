Tchad : l'AJRDND exhorte le gouvernement de transition à agir contre les tueries de masse

L'Association des Jeunes Ressortissants du Département de la Nya pour le Développement (AJRDND) a condamné fermement les "actes barbares perpétrés dans la partie méridionale du pays", en particulier les événements tragiques des Monts de Lam et de la Nya Pendé (Goré). Dans un communiqué publié le 9 mai 2023, l'AJRDND a appelé au départ immédiat des "complices de ces tueries".



L'association a également demandé l'ouverture d'une enquête indépendante pour identifier les responsables de ces graves violations des droits de l'homme. Elle exhorte le gouvernement de transition à trouver des solutions rapides pour mettre fin à ces massacres planifiés et rétablir la paix et la sécurité au sein de la population.



Dans ce contexte, l'AJRDND est convaincue que seul un engagement collectif peut permettre de mettre fin à la violence et de promouvoir le développement durable de la région de la Nya.