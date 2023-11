Tchad : l'AJUNG forme 32 jeunes en secourisme et soins infirmiers de base à N'Djamena

Adam Barka Younous, président de l'association AJUNG, a partagé l'objectif de cette formation en secourisme et soins infirmiers de base. Il a expliqué que cette formation visait à doter les jeunes infirmiers de nouvelles compétences et à leur offrir une expérience pratique dans leur domaine respectif. Cet objectif est particulièrement crucial pour contribuer au secteur de la santé, où le manque de ressources humaines et d'équipements, ainsi que le besoin de formation, entravent souvent la prestation de soins adéquats.



Adam Barka Younous a appelé d'autres organisations à suivre l'exemple de leur association et à initier des formations similaires pour les jeunes, soulignant que l'objectif global de l'AJUNG est d'améliorer la qualité de vie des citoyens en comblant les lacunes en matière de formation dans le domaine de la santé.



Cette formation a été baptisée en l'honneur de Amalkher Djibrine Souleymane, directrice générale de l'ONG NIRVANA, qui a remercié les organisateurs et promis de soutenir et d'accompagner les jeunes formés. Elle a encouragé les lauréats à mettre en pratique les compétences acquises lors de la formation.



Amalkher a également lancé un appel aux jeunes, les exhortant à ne pas laisser les politiciens perturber leur avenir, car le pays a besoin de jeunes infirmiers futurs pour sauver de nombreuses vies.



La cérémonie a été clôturée par le professeur Ali Azalo, représentant des personnes handicapées au Tchad. Il a encouragé les jeunes lauréats à honorer leurs parents en poursuivant des études universitaires et en mettant en pratique leurs connaissances dans le domaine des soins infirmiers.



Une photo de famille entre les lauréats et les invités d'honneur a marqué la fin de la cérémonie.