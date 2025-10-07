









TCHAD Tchad : l 'ANAR-CSU en atelier de validation du guide national de régulation sur la CSU

Par Nguessita William - 7 Octobre 2025





Le ministère de la Santé publique et de la Prévention a lancé ce mardi 7 octobre 2025, dans un hôtel de la place, un atelier de validation technique des axes d'élaboration du guide national de régulation de la couverture santé universelle au Tchad. L'objectif de cet atelier est de valider les grands axes de la mission proposée par le consultant, dans le cadre de l'élaboration du guide national de régulation de la CSU.



Dans son discours d'ouverture, le directeur général (DG) de l'Agence nationale de régulation couverture santé universelle (ANAR-CSU), Ali Mardo Djabir a signalé que la couverture santé universelle constitue pour le Tchad un choix stratégique, un impératif de justice sociale et un vecteur de développement humain durable.



Selon Ali Mardo Djabir, cette couverture santé est inscrite au cœur des politiques publiques de santé qui est l'une des actions prioritaires du chef de l'Etat. Il a dans son allocution, souligné que le guide national de régulation de la CSU dont on s'apprête à valider les grands axes, représente un instrument stratégique de référence pour l'ensemble des acteurs impliqués dans la mise en œuvre de la couverture santé universelle.



Le DG de l'ANAR-CSU n'a pas manqué d'indiquer que ce guide définit les principes directeurs, les mécanismes, les procédures et les outils nécessaires qui permettront d'assurer une cohérence et une efficacité du système de gouvernance de la CSU qui garantira une utilisation efficiente et transparente des ressources et une confiance de l'ensemble des parties prenantes.



Pour le DG de l'ANAR-CSU, Ali Mardo Djabir, l'élaboration de ce guide se veut être collaborative et inclusive, associant les structures publiques de mise en œuvre de la CSU, les partenaires techniques et financiers, ainsi que les organisations de défense des droits des bénéficiaires. Il a salué l'engagement et l'expertise de chacun de ses collègues dans ce travail qui illustre parfaitement l'esprit de concertation et de partenariat nécessaire à la réussite de leur ambition commune.



Il a ensuite témoigné sa reconnaissance aux acteurs qui se sont prêtés aux entretiens avec le consultant international qui a été recruté, ou qui ont partagé avec lui, la documentation nécessaire afin que les différents livrables reflètent les besoins des acteurs nationaux.



Le DG de l'ANAR-CSU a invité ceux qui ont de la documentation pouvant aider dans l'élaboration du guide tant attendu, à ne pas hésiter. Il a enfin réaffirmé sa gratitude à leur partenaire, le PADS dont l'appui technique et financier leur a permis de réaliser plusieurs actions, dont le recrutement du consultant international pour accompagner la mise en œuvre de la CSU au Tchad.



Enfin, le DG de l'ANAR-CSU a invité l'assistance à participer activement aux travaux de cet atelier, à enrichir les échanges de leurs expériences et de leurs suggestions, afin que ce guide devienne un outil partagé, utile et efficace pour tous.





