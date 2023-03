REPORTAGE Tchad : l’ANATS de Moundou améliore son cadre de travail et le service aux usagers

Alwihda Info | Par Info Alwihda - 18 Mars 2023



Ces derniers affirment que depuis la mise en place du nouveau système d’enrôlement par le chef de Centre, Mahamat Oumar Ibrahim, il y a fluidité dans le travail.

L’Agence Nationale des Titres Sécurisés (ANATS) de Moundou améliore, autant que faire des peut, ses services et met en pratique les instructions du président de transition sur la gratuité de la délivrance des cartes d’identité nationale.



Sur les lieux, à l’agence de Moundou, il est exactement 7 heures ce 16 mars, dans la cour de l’Agence Nationale des Titres sécurisés (ANATS). L’on peut voir une forte foule de personnes qui attend de recevoir des agents des fiches et formulaires à remplir pour se faire enrôler pour la délivrance de la carte nationale d’identité pour la plupart.



Chacun de ces demandeurs tient en main, des documents et pièces à fournir pour remplir les conditions d’enrôlement. Quelques minutes plus tard, un agent s’avance vers la foule et commence à collecter les actes de naissance, sous la supervision du chef de Centre, Mahamat Oumar Ibrahim, qui veuille à ce que la priorité soit les personnes âgées, puis les femmes et après les autres.



Après avoir collecté les actes de naissance, l’agent en question donne des orientations et de consignes aux usagers. Il leur est rappelé que la gratuité de la carte nationale d’identité, décidée par le président de Transition, depuis le 1er décembre 2022 est encore valable et que tous les Tchadiens en âge y ont droit.



C’est pourquoi, il est demandé à chaque demandeur de ne pas céder à toute forme d’arnaque pour ces services et de dénoncer immédiatement auprès du chef de Centre, toute tentative de corruption. Pour les groupes sanguins, poursuit l’agent, c’est selon la volonté du demandeur, et personne ne doit lui obliger à le faire, contrairement à l’ancienne pratique du centre.

Les noms figurants sur les actes de naissance collectés sont ensuite reportés sur une liste, puis les actes de naissance sont agrafés sur les fiches de renseignements et de demande de délivrance des titres sécurisés. Ces fiches sont ensuite signées par le chef de Centre. Les documents signés sont ramassés par un agent qui revient vers les demandeurs, et procède à l’appel pour remettre à chacun les fiches à remplir.



Ce dernier, après avoir fini la distribution des fiches, explique en français et en arabe local, comment les remplir. Pour les personnes âgées et autres, il demande l’indulgence des personnes lettrés de les aider.



La liste des demandeurs est alors remise aux agents de sécurités assis à l’entrée de la salle d’enrôlement, et l’appel peut commencer pour les opérations. Chaque demandeur se met en rang, à l’écoute de son nom.



A l’entrée de la salle de l’enrôlement, un agent de sécurité oriente les demandeurs vers les services compétents chargés de la vérification de la conformité et des pièces fournies. Celles-ci sont visées, puis remis au demandeur qui est enfin orienté vers les opérateurs d’enrôlement.



Le demandeur peut espérer récupérer sa carte au bout de deux semaines après avoir consulter la liste pour vérifier si son nom y figure. Les usagers affirment que depuis la mise en place du nouveau système d’enrôlement par le chef de Centre, Mahamat Oumar Ibrahim il y a fluidité dans le travail.



Selon les responsables, ce sont environ 200 personnes qui sont enrôlées chaque jour, depuis le démarrage de la gratuité, grâce au sacrifice des agents qui travaillent jusqu’à 18 heures, voire 19 heures. En trois mois on compte plus de 12 000 personnes enrôlées, confie le chef de Centre, Mahamat Oumar Ibrahim.



Il faut rappeler que la gratuité de la carte d’identité nationale pour une période de 6 mois a été décidée par le président de Transition, le général Mahamat Idriss Déby Itno, lors d’une visite de travail à Mongo dans la province du Guera l’année dernière. Elle a été effective dès le 1er décembre 2022.





