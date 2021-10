Tchad : l’ANATS vise l’amélioration de la qualité de service à Sarh

Une réunion a eu lieu dans les locaux de l’ANATS, pour s’enquérir de l’évolution des activités de l’Agence, afin de recueillir leurs doléances et surtout de recenser les difficultés éprouvées dans l’exercice de ses activités. Il s’agit en réalité d’une rencontre de prise de contact entre le directeur des centres d'accueil des usagers, Moustapha Ibrahim Harifa et le chef du centre de l’ANATS de Sarh, Nassour Mahamat Zene.



Elle a permis d’aboutir sur des instructions, d’orientation et de consigne, permettant d’améliorer la prestation de service afin de répondre d’une manière satisfaisante, aux besoins des usagers. Il ressort de cette rencontre que le quitus et le formulaire d’enrôlement sont mis gratuitement à la disposition des usagers. Une instruction ferme a été donnée de mettre un terme à certaines pratiques sciemment entretenues par des démarcheurs avec la complicité passive de certains agents, qui s’étaient permis de vendre le quitus, le formulaire et la fiche d’enrôlement aux usagers.



Le directeur des centres d'accueil des usagers, Moustapha Ibrahim Harifa, a recommandé au responsable de l’ANAT de Sahr et à son équipe, de traiter avec beaucoup d’égard, les usagers qui viennent se faire délivrer les documents de titres sécurisés. Selon lui, les agents de l’ANAT doivent scrupuleusement respecter les usagers jusqu’à la satisfaction totale de leur demande.

Il leur a dit aussi que les agents doivent quotidiennement se démarquer par la courtoisie, la politesse, la transparence et le respect vis-à-vis de leurs usagers. « Il m’a été donné de constater qu’il y a des personnes n’appartenant pas à l’ANAT, qui infiltrent le centre d’accueil d’usagers et exerçant comme démarcheur en vendant des quitus, de formulaires avec de permis de conduire, cartes grises, cartes, passeports et autres. J’attire l’attention de ceux-là et les chefs de centres de veiller sur cette magouille afin d’y mettre fin à cette pratique », a martelé le directeur des centres d'accueil des usagers, Moustapha Ibrahim Harifa.



D’après lui, ceux qui sont autorisés dans le centre de l’ANATS sont les usagers demandeurs de titres sécurisés et les agents de l’ANATS. « L’inobservation de la présente exposera aux sanctions prévues par les textes. Le quitus, le formulaire, l’enrôlement et les demandes sont gratuits », affirme-t-il. Dans le registre des performances, l’ANATS de Sahr enregistre une centaine des usagers par jour pendant la période de grandes vacances. A l’occasion de cette visite, le directeur des centres d'accueil des usagers, Moustapha Ibrahim Harifa, a remis de matériels de travail pour permettre à l’ANATS de Sarh d'abattre un travail de qualité. Le chef du centre de Sahr, s’est réjoui de cette visite de travail qui avait pour but d’améliorer la prestation de service.