Tchad : l'ANGE et la HAMA invitent les médias à la rigueur avec des informations fiables

Le président de l'ANGE, Ahmed Bartchiret, a rappelé que la collaboration entre la HAMA et l'ANGE est primordiale pour garantir une élection Présidentielle conforme aux attentes des tchadiens.



Il précise que l'objectif de cette rencontre était de permettre à son institution et la HAMA d'assurer un environnement serein et équitable favorisant un débat démocratique et une expression libre des idées.



Ahmad Bartchiret a souligné à la HAMA sa lourde responsabilité de faire respecter les principes d'équité, de pluralisme et d'équilibre d'information par les médias publics et privés et d'assurer le respect de la réglementation du temps d'antenne, du temps de parole et d'espace rédactionnel dans les médias publics et privés pendant la campagne présidentielle.



Il a par ailleurs demandé à la Haute Autorité des Médias et de l'Audiovisuel de veuillez à se que l'information soit exampte de toute manipulation ou désinformation de manière à fausser le choix de nos concitoyens.



"Nous devons ensemble œuvrer pour que les informations diffusées soient équitables et pour cela il faut être rigoureux sur la régulation et la surveillance des contenus de tout ce qui est diffusé. Les médias se doivent de donner des informations fiables, ne pas se précipiter et ne pas tomber dans la désinformation", a conclu le président de l'ANGE.



Le président de la HAMA, Abderamane Barka Abdoulaye a à cette occasion réitérer au président de l'ANGE, l'engagement de son institution à éclairer les médias publics et privés sur leur responsabilité avant, pendant et après l'élection présidentielle.