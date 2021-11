Tchad : l'ANVOL-T forme des jeunes volontaires du Mayo-Kebbi Est

L’Agence Nationale de Volontariat au Tchad (ANVOL-T) forme plus de 225 jeunes dans la province du Mayo-Kebbi Est, sur le concept de volontariat et ses opportunités. L’équipe nationale est conduite par le directeur général de l’ANVOLT.



La cérémonie de lancement de la formation a été présidée par le secrétaire général de la province du Mayo-Kebbi Est, représentant le gouverneur de ladite province, en présence des autorités administratives, traditionnelles et les jeunes venus nombreux pour la circonstance. Des jeunes bénéficiaires de cette formation ont pris d’assaut très tôt l’amphi de l’Ecole Normale Supérieure de Bongor. Ceci pour s’engager au service du développement de leur pays et contribuer au développement durable de leur communauté.



Trois allocutions ont tenu en haleine l’assistance. D’abord, le maire de la ville de Bongor, Djibetsou Mitalassou qui n’a pas caché ses sentiments à l'endroit de la délégation nationale de l'ANVOL-T, pour le choix porté sur sa ville, à abriter cette messe du donner et du recevoir entre les jeunes tchadiens qui réfléchissent désormais autrement le développement de leur pays.

Par la suite, le directeur général de l’ANVOL-T qui situe cette formation comme mission de vulgarisation de l’Agence dans le Tchad profond dont la province du Mayo-Kebbi Est fait partie intrigante, avant de présenter les missions assignées à sa structure. Idrissa Abate Abakar rappelle la mission assignée à sa structure : « l'ANVOL-T s’investit d'une mission de mobilisation des énergies pour le développement économique, socioculturel du pays et de promotion du sentiment national et patriotique, de la tolérance, de l'esprit civique, du sens de la discipline, de la dignité du travail, de l'intérêt général et de la culture de la paix. »



En procédant à l’ouverture des travaux de cette assise, le secrétaire général du Mayo-Kebbi Est a remercié l’équipe de l'ANVOL-T, pour le choix porté sur cette province pour abriter la première étape de cette tournée de formation. Pour Ndingar Gaspard, l'Agence Nationale de Volontariat au Tchad, à travers le décret N°2414/PR/MJS/2020 du 23 novembre 2020, est un outil dynamique, flexible, efficient et efficace au service de la jeunesse, de l'employabilité et du développement durable.



La province constitue la première étape de la mission de vulgarisation de l’Agence dans le Tchad profond. Après la longue journée de formation, l'ANVOL-T a décerné au Mayo-Kebbi Est, le trophée du symbole de la paix.