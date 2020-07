Tchad : l'APE appelle à accentuer la lutte contre la dégradation de l'environnement

Le président de l'Action pour la protection de l'environnement (APE), Ousmane Mahamat Mlabat, a appelé samedi, au cours d'un point de presse, à une accentuation de la lutte contre toute forme de dégradation de l'environnement et la sauvegarde des ressources naturelles, afin de vivre dans un environnement sain et préservé.



Il a expliqué que la vision de l'APE est de lutter contre la pollution de l'air, de l'eau et la dégradation des sols, lutter contre la désertification par la mise en place d'actions d'aménagement, lutter contre l'insalubrité et en faveur management des ordures ménagères pour faire face au paludisme.



L'APE encourage la promotion de briquettes de charbon et la vulgarisation de solutions alternatives au bois de chauffe, dans les zones urbaines et rurales.



Selon Ousmane Mahamat Mlabat, des orientations claires ont été données par les autorités, notamment lors du Forum international de l'énergie renouvelable qui s'est tenu le 15 janvier 2012 à N'Djamena. Il s'agit notamment de l'exécution de projets à énergie renouvelable, la production et la vulgarisation des briquettes de charbon, et la recherche de solutions alternatives au bois de chauffe.



L'APE évoque en particulier un projet de briquettes de charbon à base des résidus agricoles. "Le projet a été exécuté mais malheureusement ralenti à cause de la crise économique qu'a subi le pays ces dernières années", a indiqué le président de l'APE.



En perspective de la relance économique, il a rappelé aux autorités qu'il est nécessaire de relancer les projets afin d'atteindre les objectifs.