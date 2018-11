Tchad : l'ARCEP traque les détenteurs de modems étrangers d'accès à Internet

Le directeur général de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP), Haggar Bachar Salim, a présidé ce mercredi 21 novembre une cérémonie de présentation des équipements radioélectriques non-autorisés appartenant à des opérateurs étrangers.



Au total, 203 équipements ont été incinérées par les agents de l'ARCEP, en présence de Maître Hissein Ngaro, huissier de justice. Ces équipements radioélectriques ont été saisis au cours de différents contrôles effectués dans la ville de N'Djamena. Ils appartiennent en grande majorité aux opérateurs camerounais MTN, Orange, Camtel et Nextel. L'ARCEP explique qu'ils sont installés de manière frauduleuse.



Le matériel saisi a été enfoui dans un fossé, aspergé d'essence et incinéré. Ces mesures sont prises conformément à une décision des autorités.



D'après le directeur général de l'ARCEP, Haggar Bachar Salim, "pour obtenir des services de communication électronique, il faut nécessairement avoir une autorisation auprès de l'ARCEP. Cette fraude cause des préjudices à l'Etat, aux opérateurs, mais aussi aux fournisseurs d'accès à l'internet qui sont établis légalement. Au delà, il y a un vrai problème de sécurité nationale."



Les contrôles vont être élargi dans toute l'étendue du territoire national pour "traquer les détenteurs d'antennes illégales d'accès à internet", informe l'Autorité de régulation.