Tchad : l'ARCEP vulgarise ses missions auprès de la population du Guera

L'atelier a vu la participation des autorités administratives, civiles, et militaires, les représentants de la société civile, les délégués des différents ministères et les chefs des services déconcentrés et la Délégation de l'ARCEP venue de N'Djamena.



Dans son adresse, le chef d'antenne d'Abéché a expliqué que le régulateur des télécommunications au Tchad est moins connu de la population du la province du Guéra et de tout le grand Nord du pays.



L'atelier vient à point nommé pour dissiper les interrogations sur les missions de l'ARCEP, selon lui.



L'antenne régionale d'Abéché couvre les provinces du Nord Est à savoir : le Guera, le Ouaddai, le Batha, le Sila et le Wadi Fira. Elle entend, avec l'appui des autorités provinciales et de leur direction générale, poursuivre la vulgarisation sur les missions de l'ARCEP dans toutes ces provinces.



Le secrétaire général de la province, Djerambeté Dingamyo, a pris part à l'ouverture de l'atelier.