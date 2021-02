Tchad : l’ARD décide de soutenir la candidature d’Idriss Deby

N’Djamena - Le parti Action pour la République, la Démocratie et le Développement (ARD) a organisé ce 21 février 2021 à la Maison Nationale de la femme, son assemblée statutaire.



Après une longue concertation à huis-clos entre les militants et militantes du parti, la décision est portée sur le soutien au candidat Idriss Déby Itno.



Dans sa déclaration, la présidente de l’ARD, Mme. Ndolenodji Alixe Naïmbaye, affirme que le parti soutient solennellement la candidature du candidat de la majorité présidentielle.



“Un diagnostic objectivement et lucidement posé sur le paysage politique actuel, nous amène à porter nos voix au candidat du MPS qui se présente comme celui qui a une ambition et une vision de l’émergence du Tchad. Notre pays fait face à d'épineux et impérieux défis qui sont d'ordre sécuritaire, humains, économiques, notamment la problématique de la cohésion sociale qui s'est exacerbée ces derniers temps par le fait de la montrée des inégalités”, selon la présidente du parti.



Mme. Alixe Naïmbaye appelle à voter pour un Tchad émergent, une nation égalitaire et régie par des institutions fortes où l’Homme est l’essence de toute chose.