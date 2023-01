Tchad : l'ARED lance un projet de soutien aux droits des enfants marginalisés

L'Association pour la réinsertion des enfants et défense des droits de l'Homme (ARED) a lancé un nouveau projet intitulé "Soutenir les droits des enfants marginalisées sous le gouvernement de transition du Tchad". Financé par l'ambassade des États-Unis d'Amérique à hauteur de 250 000 dollars, soit environ 150 millions de francs CFA, ce projet vise à atteindre 7 000 000 d'habitants au Tchad.



Selon Alkoua Madjirangar, coordonnateur national du projet ARED au Tchad, l'objectif de ce projet est la vulgarisation de la loi 12 portant lutte contre la traite des personnes en République. Le projet comprend également d'autres activités, a déclaré M. Madjirangar.



Le gouverneur de la province du Mandoul, Hissen Dakou, a témoigné de l'engagement de l'ambassade des États-Unis d'Amérique envers le Tchad, et a remercié le gouvernement de transition pour avoir accepté l'intervention des États-Unis au Tchad. Suite au lancement officiel du projet, deux formations ont eu lieu pour les forces de sécurité et la société civile, dans le but de vulgariser la loi 12 au Tchad.