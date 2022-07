Tchad : l'ASJT annonce un salon de l'excellence et de l'orientation des bacheliers

Le projet SENOBAT a été conçu par des experts connus et reconnus dans le domaine de l'éducation. Il a pour objectif d'informer, d'orienter, de discuter et de montrer aux futures jeunes bachelières et bacheliers tchadiens les domaines d'études prometteurs d'emploi, afin qu'ils puissent être flexibles sur le marché de l'emploi et que le Tchad de demain puisse être compétiteur sur le plan international.



Le salon se tiendra du 12 au 13 août 2022 à l'hôtel Radisson Blu. Ce sera l'occasion de discuter sans filtre des maux qui gangrènent la professionnalisation du système éducatif tchadien mais aussi d'octroyer des bourses et des prix aux lauréats du baccalauréat.



Le président de l'association appelle à une forte mobilisation des jeunes élèves, partenaires, institutions et du secteur privé.



L'ASJT a pour mission de favoriser l'accès à une éducation de qualité dans des conditions sereines, la transmission des connaissances et l'égalité des chances pour tous, en développant des projets ayant un impact fort et durable.