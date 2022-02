Tchad : l'ASJT appuie la scolarisation des élèves dans les villages du Moyen-Chari

Le coordonateur provincial de l’ASJT, Oumar Mahamout Oumar, indique que cette école d’un bâtiment de deux salles de classe a été inaugurée le 27 décembre 2021. Elle est peu fréquentée par les élèves faute de fournitures scolaires.



Oumar Mahamout Oumar déplore le comportement de certains parents qui ne veulent pas acheter des fournitures scolaires à leurs progénitures. Il sollicite le concours de l’État et des partenaires techniques et financiers pour renforcer le développement du monde rural, oeuvrer pour la construction d'écoles, des centres de santé et installer des pompes hydrauliques à motricité humaine.



Ismaël Jephté Kemdedomti, directeur de l’école bilingue du village Doubadana, a salué l’initiative entreprise par l’ASJT. "Le développement d’une nation ne peut se faire que part une bonne éducation", a-t-il dit. Le directeur a souhaité que ce genre d'actions soit multiplié un peu partout dans le canton Moussafoyo et plus largement dans tout le pays.