Tchad : l'ASJT lance un salon de l'excellence et de l'orientation des nouveaux bacheliers

Dans son allocution, le président du comité d'organisation, Yacoub Mahamat Nahar, souligne que plusieurs activités sont prévues pour ce salon, notamment des expositions des universités et entreprises spécialisées dans certains domaines professionnels, des panels d'orientation pour les bacheliers ainsi que la remise des prix aux 10 meilleurs lauréats qui seront bénéficiaires d'une bourse d'étude.



Selon lui, l'objectif principal de ce salon est de réunir les bacheliers et de leur parler de ce qui se passe dans le monde, de ne pas choisir en fonction des filières mais plutôt de la spécialité afin d'accéder à un emploi ou de créer sa propre entreprise après les études.



L'ASJT a pour mission de s'investir pour influer de manière positive et significative sur la conception, la mise en œuvre et l'évaluation des politiques d'éducation en vue de promouvoir le droit à une éducation publique de qualité, inclusive et accessible à tous.