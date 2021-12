Tchad : l'ASJT mobilise les étudiants d'Abéché contre les violences basées sur le genre

Le débat au profit des étudiants de l'INSTA a été axé sur le thème : "une action globalisante et inclusive pour éradiquer les violences basées sur le genre au Tchad". Il s'inscrit dans le cadre de la campagne des 16 jours d'activisme contre les violences faites aux femmes. La conférence-débat a été animée par Roumane Moukhtar, enseignante-chercheuse à l'INSTA d'Abéché.



En vue d'apporter sa contribution à la lutte contre les violences basées sur le genre et surtout à l'égard des femmes et filles, l'ASJT du Ouaddaï n'est pas restée indifférente et a souhaité s'impliquer.



Le directeur du COFID, Hissein Adam Barka, a salué l'initiative qui vient à point nommé car elle permet aux étudiants de combattre ce fléau qui entrave l'épanouissement des femmes et filles. Ces dernières sont exposées au quotidien à des violences dans les milieux où elles vivent.