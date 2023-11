Tchad : l’ASTBEF mène une campagne de sensibilisation sur les IST/VIH/Sida et le planning familial à Sarh

Madjadoum Magloire, superviseur du Mouvement d’Action des Jeunes de l’ASTBEF, a insisté sur l'importance de la sensibilisation des jeunes à ces sujets. Il a souligné que le VIH/Sida reste un problème majeur de santé publique au Tchad, et plus particulièrement dans la province du Moyen-Chari. Madjadoum Magloire a mis l'accent sur la transmission hétérosexuelle du VIH au Tchad, et sur les comportements à risque tels que les rapports sexuels non protégés et la multiplicité des partenaires. Il a encouragé les jeunes à ne pas hésiter à se faire dépister, rappelant que « la santé n’a pas de prix ». Il a également invité les personnes vivant avec le VIH/Sida à rester ouvertes et à visiter régulièrement l’ASTBEF de Sarh.



Mme Memadji Djimtengar, sage-femme à l’ASTBEF, a souligné que la planification familiale doit impliquer tout le monde. Elle a cependant exprimé sa préoccupation quant au faible niveau de participation de la population du quartier Kimissi à cette campagne de sensibilisation, soulignant la nécessité d'une implication plus forte de la communauté.