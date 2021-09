Tchad : l'ATERGEC, un centre au service de la formation professionnelle des jeunes

En ce qui concerne les modalités d'inscription, il y a deux procédures d'entrée au centre de formation. Certains viennent s'inscrire par la voie classique en payant 150.000 Fcfa l'année. Le centre offre également des bourses d'étude aux enfants démunis et aux orphelins qui n'ont pas de soutien financier. "Actuellement, nous avons cinq qui s'en sortent bien après deux ans de formation. Les meilleurs sont embauchés directement. Comme on ne peut pas embaucher tout le monde, nous cherchons de l'emploi pour ces jeunes auprès de nos partenaires", explique Gali Guindja.



Les filière sont entre autres la menuiserie, la métallique, le bois, l'électricité bâtiment, le forage et la plomberie, la maçonnerie, les énergies renouvelables, l'électrotechnique et l'informatique.



Madjiré Ruth, spécialisée en soudure et finition, fruit de ce centre, justifie son choix de se faire former dans les petits métiers. "C'est par découragement que je suis arrivée dans ce métier. Maintenant j'en suis fière. Au départ j'ai été formée par le Centre de formation La Colombe et j'ai continué ici parce que j'ai vu que ceux qui ont des gros diplômes finissent au chômage après leurs études. Comme je n'ai pas de soutien pour aller loin, j'ai décidé de faire les petits métiers".



Madjiré Ruth appelle les jeunes diplômés à ne pas fuir les petits métiers pour réduire le taux de chômage. "Mon projet d'avenir est de créer une entreprise de soudure pour aider les autres jeunes car ce centre m'a aidé", ajoute-t-elle d'un air timide mais confiante.



Le centre de formation ATERGEC fonctionne en étroite collaboration avec le ministère des Petits métiers. Toutefois, "la lenteur administrative retarde gravement nos projets pour une innovation", déplore Gali Guindja. "En encourageant les jeunes dans les petits métiers, nous ne parlerons plus du chômage dans trois à cinq ans si les gouvernants font de cela leur cheval de bataille", conclut-il.