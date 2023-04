Tchad : l’ATNOR installe le bureau du comité des produits pétroliers

Dans le but d'établir des normes tchadiennes dans tous les domaines, l'Agence tchadienne de normalisation (ATNOR) a installé ce 14 avril 2023 le bureau du comité technique de normalisation des produits pétroliers. Ce bureau est composé de 12 membres, dirigé par le président Dr Moussa Mallaye du CNPC, assisté de Mahamat Hassan Abbo de l’ARSAT et Mahamat Lamine Yacoub du 3SH.



Le comité aura pour mission de recenser les normes internationales en matière de produits pétroliers, de les homologuer, de proposer et d'adopter des normes nationales pour les produits pétroliers.