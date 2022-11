Tchad : l'ATPAD s'alarme de la montée de l'intolérance chez les citoyens

L'organisation des Nations Unies est résolue à renforcer la tolérance en encourageant la compréhension mutuelle entre les cultures et les peuples. Cet impératif est au coeur de la Charte des Nations Unies ainsi que de la Déclaration universelle des droits de l'Homme. Elle est plus importante que jamais dans cette ère d'extrémisme violent et de radicalisme caractérisé par un mépris fondamental de la vie humaine, estime le président de l'ATPAD, Salzabo Dimougna.



L'assemblée générale a instauré cette journée par sa résolution 51/95 du 12 décembre 1996. L'ATPAD se joint ainsi à la communauté internationale pour célébrer cette journée. Pour elle, le Tchad n'est pas épargné de l'intolérance. Il est donc urgent que chacun fasse l'introspection pour mesurer l'ampleur du danger.



En célébrant cette journée, I'ATPAD dit ne pas se limiter seulement à l'aspect commémoratif de cette date mais sonne I'alarme pour dire "attention " face à la montée de l'intolérance au Tchad. Les tchadiens, longtemps caractérisés par une tolérance légendaire, se versent de plus en plus dans l'intolérance qui est un terreau fertile pour la croissance de toute forme de violence, informe l'ATPAT.



L'association relève que la tolérance implique l'harmonie dans la différence. Elle n'est pas seulement une obligation d'ordre éthique, elle est également une nécessité politique et juridique. La tolérance est une vertu qui rend la paix possible et contribue à substituer une culture de la paix à la culture de la guerre, affirme le président de l'ATPAT.



Selon l'ATPAT, pour continuer à jouir des vertus de la tolerance dans la société tchadienne, il faut endiguer l'expansion du spectre du chômage, l'aggravation des problèmes sociaux, la persistance des injustices, la pauvreté, l'ignorance de façon général et, l'absence de certitudes sont autant de facteurs qui incitent à la méfiance à l'égard d'autrui. Et ceci ouvre la voie à l'intolérance.



Le Tchad traverse une période assez particulière de son histoire, et comme la marche des peuples se caractérise par des incertitudes, il faut en tant que différentes entités vivant ensemble se surpasser et être tolérants les uns envers les autres, ceci aidera à écrire l'histoire positivement grâce à l'énergie de la tolérance, la plus belle page de l'histoire du Tchad, souligne le président de l'ATPAT, Sazalbo Dimougna.



Il rappelle que les tchadiens ont tant des choses qui les différencient mais ils ont un pays en commun. Pour œuvrer ensemble, il doivent cultiver la tolérance.