Tchad : l’AVDD a animé une conférence-débat sur la violence en milieu scolaire à Mongo

L’Association Action et Vision pour le Développement Durable (AVDD) a tenu une conférence de presse le 1er février 2022, au lycée de Mongo, relative à la violence en milieu scolaire. C'était en présence de nombreux participants venus de toutes les entités sociales.



Après une explication sur l'objet de la violence en milieu scolaire, Mamadou, le conférencier, a souligné que la violence en milieu scolaire, notamment dans les établissements scolaires de la ville de Mongo, relève du non-respect des élèves qui s'adonnent généralement à des pratiques peu orthodoxes, au vandalisme, etc.



Selon lui, il faut une prise de conscience à tous les niveaux, afin d'éviter toute sorte de mésentente au sein d'un établissement quelconque. Et de poursuivre que la cause de la violence en milieu scolaire est un problème mondial, dont les conséquences sont préjudiciables non seulement aux enfants, mais aussi à l’ensemble de la société.



Les enfants subissent des violences et des humiliations, et cette violence affecte leur apprentissage, leur personnalité et leurs perspectives d’avenir. En effet, les violences peuvent prendre différentes formes : en Afrique par exemple, les formes de violences les plus répandues en milieu scolaire sont les châtiments corporels et les abus.



Ces actions violentes peuvent provenir de plusieurs acteurs importants dans l'éducation (notamment l'enseignant ou un élève), mais aussi de la famille ou encore du contexte social de l'enfant. Pour la plupart d’intervenants à la conférence, les causes de la violence en milieu scolaire liées à l’élève, peuvent venir aussi du comportement des élèves qui troublent le bon déroulement de l’apprentissage.



On pointe du doigt, le sens moral des élèves, le manque de repères, de normes et de valeurs, l’intolérance, les préjugés, le racisme, le mépris à l’égard de certains groupes ou de certaines classes sociales. Et cette violence en milieu scolaire peut exposer les enfants à des conséquences psychologiques, comportementales, physiques et cognitives, et par extension, scolaires.



C'est pourquoi les mesures de prévention qui concernent l’élève tournent autour de la promotion des grandes valeurs auprès des jeunes, la disponibilité de l’éducation morale aux jeunes violents, et de leur implication dans les moyens de lutte contre la violence. Cela étant, des campagnes contre le harcèlement ont régulièrement lieu en milieu scolaire.