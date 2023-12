Tchad : l'Acsan favorise le football pour unifier les jeunes

Le tournoi, placé sous le thème "Le sport, vecteur d'unité, de brassage et du vivre ensemble, en milieu jeune", s'est déroulé à son domicile dans le quartier Walia, situé dans le 9ème arrondissement municipal de la ville de N'Djamena.



Manmi Barka, le promoteur du tournoi, a expliqué que l'objectif principal de cet événement est de favoriser l'unification à travers les jeunes, qui trouvent dans le football un moyen de promouvoir l'unité. Le but de cette 3ème édition est de populariser le football dans le milieu juvénile tchadien en général, et plus particulièrement parmi les jeunes de la commune de la ville de N'Djamena, pour renforcer l'unité nationale. Il a également mentionné que la 3ème édition verra la participation de 16 équipes, avec un match d'ouverture prévu dans les jours à venir.



Pour finir, le promoteur a exprimé sa gratitude envers le Premier Ministre Saleh Kebzabo pour son soutien à cette activité marquant la 3ème édition du tournoi AMOURGOU NALABO.